بعد مشاركتهما في حفل الكويت.. تامر عاشور يوجّه هذه الرسالة لـ تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 07:20 مساءً - أحيا النجمان تامر عاشور وتامر حسني حفلاً جماهيرياً كبيراً في الكويت ضمن مهرجان "ليلة عمر"، والذي رفع شعار كامل العدد. وقد حرَص عاشور على توجيه رسالة شكر وتقدير للنجم تامر حسني ولجمهور الكويت ولفرقته وفرقة حسني الموسيقية.

وخاصة بعد ظهوره ممسكاً العكاز في الحفل، وأوضح أنه خضع لعملية الرباط الصليبي في ساقه قبل الحفل. تامر عاشور يوجّه هذه الرسالة لـ تامر حسني! حرَص تامر عاشور بعد حفله في الكويت على توجيه رسالة شكر ومحبة لكلٍّ من جمهور الكويت وللنجم تامر حسني الذي شاركه في الحفل، ولفرقته الموسيقية، وذلك من خلال نشر عدد من صور الحفل، وعلّق عليها عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

حيث قال عاشور: "جمهور الكويت وأهلها الحلوين، شكراً من كلّ قلبي على استقبالكم وتفاعلكم وحبكم اللي لمسته في كلّ شخص كان حاضر امبارح. بجد كانت "ليلة عمر" بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، وده زاد بوجود النجم الكبير تامر حسني Tamer Hosny في نفس الحفل. مهما وصفتلكم تقديري وحبي ليه، مش هيكفي".

وأكمل عاشور: "كان يوم جميل قوي، وإنتم كنتوا أحلى جمهور. وكل الشكر للأستاذ عبدالعزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليلة عمر"، على المجهود والتنظيم المبهر". دعم لافت وتابع تامر عاشور: "بشكر فرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، وهندسة الصوت والمسرح والإضاءة، وفريق إدارة أعمالي، وكل مَن حضر وشارك. وكمان بشكر فرقة النجم تامر حسني على مشاعرهم الطيبة تجاهي. شكراً من قلبي".



اطلعي على بعد جراحة ثانية: تامر حسني يعلن خروج ابنه من العناية المركزة ويشكر محبيه تفاصيل حالة تامر عاشور الصحية أثار الفنان تامر عاشور قلق جمهوره ومحبيه، وذلك بعدما ظهر في حفله الأخير بالكويت وهو ممسكٌ بعصا أثناء غنائه على المسرح. وعلى الرغم من حالته الصحية، لكنه قام بإجراء لقاءات صحفية مع الإعلاميين المتواجدين في الحفل.

وقد تفاعل الجمهور مع المقاطع المتداوَلة من الحفل، وحاول الكثير منهم التعرُّف إلى حالته الصحية والاطمئنان عليه؛ خاصةً وأن العكاز لم يفارقه خلال الحفل، وكان يمشي ببطء شديد.

وكان تامر عاشور قد خضع مؤخراً للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة، وبعد الفحوصات طالبه الطبيب بإجراء عملية جراحية حتى تتحسن حالته الصحية. وبعد الجراحة خضع تامر عاشور لجلسات علاج طبيعي مع الراحة التامة في المنزل لفترة معيّنة، واعتذر عن كلّ ارتباطاته الفنية خلال الفترة الماضية، ماعدا الحفل الذي جمعه بالنجم تامر حسني في الكويت، وحفله يوم 24 يونيو ضمن فعاليات مهرجان موازين. أحدث ألبومات تامر عاشور وكان تامر عاشور قد طرح أحدث ألبوماته، والذي يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمّن 12 أغنية جميعها باللهجة المصرية، فيما تنتمي إلى الأغاني الدرامية الحزينة، باستثناء أغنية وحيدة تميل إلى أجواء البهجة نوعاً ما؛ حيث تعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وتضمن الألبوم الأغاني التالية: "الله يحنن" كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري. "حبيبي القديم" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين. "حبك رزق". و"أنا مكرهتوش" كلمات عليم، ألحان محمود العسال، توزيع إلهامي دهيمة. و"يوم ما تنسى" كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، وتوزيع أماديو.

كما يتضمن الألبوم أغنية "قصر بهيج" كلمات محمود بنداري، ألحان وتوزيع أحمد عبدالسلام. "ما ارتحناش" كلمات حسام سعيد، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع فهد. "الدنيا" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم. "جم شرفوا" كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل. "متعملهاش حكاية" كلمات عمرو عبده، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر. وأخيراً أغنية "مش بعرف أنام" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

ومن جهةٍ أخرى، تعاون مع الفنانة أصالة بلحن "كلام فارغ"، والذي طرحته خلال الأيام الماضية باللهجة المصرية، وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب".



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