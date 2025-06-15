ريستارت لـ تامر حسني يواصل تألقه في شباك التذاكر الأمريكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 07:20 مساءً - يستمر الفنان تامر حسني في حصد النجاحات السينمائية، من خلال فيلمه الأخير "ريستارت"، الذي حقق حضوراً جماهيرياً لافتاً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أعلنت الجهات الموزّعة للفيلم، عن تمديد فترة عرضه لأسبوع ثالث على التوالي، في خطوة تعكس التفاعل الكبير من قِبل الجمهور العربي والأجنبي، بالمحتوى الفني للفيلم.

نجاحات فيلم "ريستارت" مستمرة

وقد شارك تامر حسني جمهورَه هذا الإنجاز عبْر خاصية "الستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"؛ معبراً عن سعادته بالنجاح المتواصل. وجاء المنشور الذي نشره تامر كالتالي: "بسبب الإقبال الشديد، تم مدّ عرض فيلم ريستارت للنجم تامر حسني للأسبوع الثالث في أمريكا".

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب تامر حسني على إنستغرام

قصة فيلم "ريستارت"

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفُّق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

ويشاركه بطولة الفيلم كلٌّ من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

"حبيبي تقلان" أحدث أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

وقد طرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة "حبيبي تقلان"، وهي ثالث أغاني ألبومه المنتظَر "لينا معاد"، والمنتظر طرح أغانيه تباعاً بطريقة "السينجل".

الأغنية طرحها تامر بطريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الموزّع العالمي علي فتح الله؛ حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات.

وحملت الأغنية في طيات معانيها طابعاً رومانسياً، اعتمد على لغة العتاب واللوم للحبيب. وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "حبيبي تقلان ولا سائل فيا. بقاله أيام مسألش عليا. من يومها ما جالي نوم ولا بتغمض عينيا".



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