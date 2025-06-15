كندة علوش تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية ابن النصابة

أول لقطات من كواليس "ابن النصابة" وتفاعُل واسع من النجوم

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أبطال وقصة مسلسل "ابن النصابة"

تكريم خاص

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"إخواتي" آخر مشاركات كندة علوش الدرامية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 07:20 مساءً - تجرِبة درامية جديدة تخوضها الفنانة كندة علوش، من خلال مسلسل "ابن النصابة"؛ إذ أعلنت عن بدء تصوير أول مشاهدها بالعمل، من خلال مجموعة صور نشرتها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".وقد ظهرت كندة علوش في الصور التي نشرتها وهي بداخل لوكيشن تصوير العمل وممسكة بـ"كلاكيت" عليه اسم المسلسل. وتمنّت كندة في تعليقها على الصور، أن يكون النجاح والتوفيق حليفها: "ادعولنا ابن النصابة".وتفاعل عددٌ من مشاهير ونجوم الوسط الفني مع منشور كندة علوش، من بينهم الفنانة حنان مطاوع التي هنّأتها بالمسلسل؛ متمنية لها أن يحقق العمل أصداء إيجابية. وقالت في تعليقها: "مبرووووك يا حبيبتي، بالنجاح والقبول يا رب". أما النجم التونسي ظافر العابدين؛ فاكتفى من خلال تعليقه بوضع رسم تعبيري على هيئة شعلة نارية، تشير إلى مدى حماسه الشديد للمسلسل ورؤيته للدَور أو الشخصية التي سوف تتقمصها كندة.تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحوّل من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة. وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلَّوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب "كندة" عددٌ آخر من النجوم، وهم: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.جديرٌ بالذكر، أن الفنانة كندة علوش حظيت بتكريم خاص في حفل افتتاح الدورة التاسعة من، التي أقيمت في مايو الماضي.وعبّرت كندة عن سعادتها في وقت سابق بهذا التكريم، عبْر مجموعة صور نشرتها على صفحتها بـ"إنستغرام". معلقة: "تشرفتُ بحضور عدد كبير من سيدات أسوان اللي استقبلوني بالزغاريد وملوا القاعة على الآخر وملوا قلبي بالفرح والامتنان بحضورهن، إلى جانب الأساتذة الصحفيين وصنّاع الأفلام من ضيوف المهرجان".يُذكر أن آخر المشاركات الدرامية للنجمةكانت من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي. وتدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.وشارك في بطولة مسلسل "إخواتي" كلٌّ من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، أحمد حاتم. ويأتي المسلسل من تأليف مهاب طارق. ومن إخراج محمد شاكر خضير.يمكنكِ قراءة: كندة علوش تكشف تطورات وضعها الصحي بعد الخضوع لعملية جراحيةإنستغرام الخليج 365وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».