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ميرنا وليد - بيروت - اثارت حادثة وفاة رجل الأعمال ولاعب البولو المعروف سنجاي كابور، البالغ من العمر 53 عاماً، وأحد أصدقاء الأمير ويليام المقرّبين، صدمة واسعة في الأوساط الرياضية والبريطانية، إذ توفي بعد تعرضه للسعة نحلة داخل فمه أثناء مشاركته في مباراة للبولو الملكي، ما أدى إلى نوبة قلبية قاتلة.
وبحسب ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، يُعتقد أن النحلة لسعته في منطقة الفم أو الحلق، مما تسبب في رد فعل تحسسي حاد أدى إلى تورم في مجرى التنفس وانخفاض خطير في ضغط الدم، ما أسفر عن توقف مفاجئ للقلب.
وبالرغم من أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد السبب الدقيق للوفاة، تشير التقارير الأولية إلى أن الصدمة التحسسية كانت عاملاً رئيسياً في انهياره المفاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل ملياردير عن عمر 53 عامًا بعد ابتلاعه نحلة.. وهذه تفاصيل الحادثة المأساوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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