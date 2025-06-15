وفاة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ابن عمه محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان من وصفه بـ"أخيه الكبير".
وكتب الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق زياد ورامي الشرنوبي."
كما أشار إلى أن صلاة الجنازة اقيمت بعد صلاة الظهر في مسجد عمر مكرم، داعيًا جمهوره ومحبيه إلى الدعاء للفقيد.
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