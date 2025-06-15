الفنان محمود حميدة يستعد لخوض تجربة فنية جديدة

يستعد الفنان محمود حميدة لخوض تجربة فنية جديدة يضيف بها الى مشواره في الفن، حيث يواصل حالياً التحضير لتقديم برنامج جديد يستضيف فيه عددًا من نجوم الفن، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال شركة إنتاجه الخاصة.

ويواصل حميدة حالياً تسجيل بعض الحلقات مع نجوم الفن، حيث يناقش البرنامج كواليس أعمالهم ونجاحاتهم والعديد من الأمور الشخصية والفنية.

ومن جهة أخرى، ينتظر الفنان محمود حميدة عرض فيلم "الشكوى" والذي يشارك به عدد من الفنانين ومن بينهم: محمد رضوان، حنان يوسف، إنعام سالوسة، هنا شيحة، وعدد آخر من الفنانين.

يُذكر أن محمود حميدة شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ولاد الشمس"، وشارك به عدد من الفنانين ومن بينهم: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، جلا هشام، مريم الجندي، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

المسلسل يسلّط الضوء على نماذج حقيقية من أبناء دور الأيتام، حيث عرض في حلقته الأخيرة والوثائقية عدداً من قصص خرّيجي دور الأيتام ذوي التجارب الحياتية الناجحة، وتمّ اختيار أربع فتيات وأربعة شبان للمشاركة بالتمثيل في الحلقة.

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