محمد إمام يواصل التحضير لعمل درامي جديد في سرية شديدة

في سرية شديدة يواصل الفنان محمد إمام التحضير لعمل درامي جديد يعود به الى دراما رمضان بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله مسلسل "كوبرا" عام 2024.

ويتكتم إمام والشركة المنتجة على تفاصيل العمل المقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2026.

جدير بالذكر أن محمد إمام قدم في رمضان 2024 مسلسل "كوبرا"، تأليف محمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وشارك في العمل كل من مجدي كامل، دنيا ماهر، كزبرة، محمود البزاوي وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، أوس أوس، علاء مرسي، منة فضالي، حجاج عبد العظيم، وآخرين.

ودارت الأحداث في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

من ناحية أخرى، يواصل إمام تصوير فيلم "صقر وكناريا"، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي ويشارك في العمل كل من شيكو، يسرا اللوزي، إنتصار، يارا السكري ومن المفترض أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف.

كما يستأنف خلال الأسابيع القادمة تصوير فيلم "شمس الزناتي"، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

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