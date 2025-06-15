تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره في

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني من حفله الذي أحياه مساء الجمعة الماضي في دولة الكويت، والذي يعد الظهور الجماهيري الأول له بعد الأزمة الصحية الحرجة التي تعرض لها نجله "آدم".

وظهر تامر في الفيديو وهو يوجّه رسالة لجمهوره في لحظة مؤثرة، شكرهم فيها على دعمهم ودعواتهم خلال المحنة.

وخاطب تامر الجمهور قائلاً: "أنتم هتقوّوني علشان أعرف أغني النهارده، أنتم عارفين الظروف طبعًا اللي أنا فيها، وبشكر كل حد فيكم وكل واحد على السوشيال ميديا دعا لابني في مرضه، ربنا يحفظكم يا رب، وأنا هبدأ معاكم الحفلة، أنا عارف إن ملكوش ذنب في حاجة، وإن شاء الله تنبسطوا".

كان حسني قد أعلن قبل ساعات من الحفل أن نجله "آدم" قد خرج من المستشفى بعد أن أجرى عمليتين جراحيتين نتيجة انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة.

كتب تامر عبر منشور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم... ولو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم، وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأكد أن ما تلقاه من دعم ودعوات كان له تأثير بالغ، قائلاً: "دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها، شكراً يا أغلى الناس، ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".

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