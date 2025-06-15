شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي كيميل ووالده يشاركان في احتجاجات ضد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمي جيمي كيميل إلى مسيرة "لا للملوك" في جنوب خليج لوس أنجلوس، والتي تندد بالقرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الهجرة، حيث شهدت عدد من المدن الأمريكية خلال الأيام الماضية مظاهرات واحتجاجات بشكل كبير.

وشارك كيميل، متابعية بصورةً مع والديه على موقع انستجرام وسط الاحتجاجات، وكتب: "حضور حاشد وملهم، ونعم، سلمي في ساوث باي، التقيت بالعديد من الأشخاص الذين يُحبّون هذا البلد وما زالوا يؤمنون بأنه قوة للخير، أنا ممتن لرؤية هذا العدد الكبير من الأمريكيين يدافعون عن أصدقائنا وجيراننا، وعلى رأسهم والدي، أعلم كم أنا محظوظ لأنني وُلدت في عائلة علّمتني الاهتمام بالآخرين، وأن أهم كلمة قيلت على الإطلاق هي أحبّوا بعضكم البعض، الأمر بهذه البساطة".



جيمي كاميل

وسبق وذكرت شبكة سى أن إن الأمريكية أن الشرطة فى لوس أنجلوس اعتقلت محتجين أمام منطقة حظر التجول الذى تم فرضه فى وسط المدينة خلال ساعات الليل منذ مساء الثلاثاء. وقالت الشبكة أن لقطات فيديو أظهرت شرطة لوس أنجلوس تقوم بسحب بعض الأشخاص من بين حشد من المحتجين ليتم اعتقالهم. وتواجه رجال الشرطة مع المحتجين على مسافة ثلاثة أميال من منطقة حظر التجول.

وقامت العديد من المدن بفرض حظر التجول ليل الأربعاء، من بينها لوس أنجلوس وسبوكان. وفى مدن أُخرى قامت الشرطة بتفريق المحتجين بعد حلول الليل.

وفى ولاية أريزونا، تم اعتقال ثلاثة أشخاص فى توسكن خلال احتجاج ضد سلطات الهجرة الأمريكية شارك فيه أكثر من 100 شخص. وقالت سى أن إن أن بعض المحتجين قاموا بتخريب الممتلكات بكسر النوافذ ورش الجدران.

من ناحية أخرى، أكملت قوات مشاة البحرية (المارينز) الأمريكية المُفعّلة تدريبها، وسيتم نشرها فى لوس أنجلوس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفقًا للقيادة الشمالية الأمريكية.

وأعلنت القيادة أن حوالى 700 جندى من مشاة البحرية قد أنهوا "تدريبًا تمهيديًا للانتشار".

وأضافت: "عند استدعائهم لهذه المهمة، خضعت الكتيبة لتدريب إضافى خاص بها. شمل هذا التدريب تهدئة الأوضاع، والسيطرة على الحشود، وفهم القواعد الدائمة لاستخدام القوة".

تُنظِّم هذه القواعد استخدام القوة من قِبل الأفراد العسكريين خلال مهام دعم إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة. وتشير القيادة الشمالية إلى أن القوات نفسها "لا تُجرى مهام إنفاذ قانون مدنية".

ويدعم المارينز نشر حوالى 2000 جندى من الحرس الوطنى حاليًا فى الخدمة الفعلية لمساعدة عملاء دائرة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى 2000 جندى آخرين من الحرس الوطنى سيكونون جاهزين للخدمة بعد ظهر يوم الخميس، وفقًا للواء سكوت م. شيرمان، قائد فرقة العمل.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بعد ظهر اليوم الخميس فى المحكمة الفيدرالية للبت فيما إذا كانت إدارة ترامب تستطيع استخدام الحرس الوطنى ومشاة البحرية للمساعدة فى إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.