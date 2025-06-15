شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني عن تفاصيل Frozen 3: العمل جارٍ حاليًا والتفاصيل طي الكتمان والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال العمل مستمرًا على الجزء الثالث من فيلم Frozen، وذلك بعد سنوات منذ إصدار Frozen 2، عام 2019، حيث قال جاريد بوش، المدير التجاري لشركة "والت ديزني" للرسوم المتحركة، في مهرجان آنسي للرسوم المتحركة لعام 2025: "لا يزال الأمر طي الكتمان، لكن ما أود مشاركته معكم هو أن العمل جاري حاليًا على Frozen 3، على وجه التحديد".

وأضاف "ذلك العالم مع تلك الشخصيات والقيمة الترفيهية يذهبون في رحلة جديدة، وهذا أمر رائع"، وتحدث جاريد أيضًا عن الضغوط للوصول إلى مستوى الجودة لكل مشروع في الاستوديو، وتابع: "بالنسبة لي شخصيًا، أعتقد أنه من الضروري التأكد من أن كل فيلم ننتجه رائع.. لنستمتع برفاهية مشاهدة الأفلام مرات عديدة"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "geo.tv".

وتابع: "لذا، فإن النظر إلى فيلم Frozen 3 على أنه: هل يمكننا سرد أفضل قصة ممكنة دون القلق بشأن كيفية تقسيمنا في القصة التالية؟.. هو أمرٌ بالغ الأهمية، وأعتقد أن التركيز على شيء واحد في كل مرة هو أفضل طريقة للتعامل مع الأمر".

يأتي هذا بينما من المتوقع أن يصدر فيلم Frozen 3 في عام 2027، وكانت أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الرسوم المتحركة Frozen – في وقت سابق - عن تحديد موعد طرح الجزء الثالث من العمل، ونقلت الصفحة الرسمية لمجلة Rotten Tomatoes، في بوست لها، أن الموعد المحدد لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم هو عام 2027 بدون تحديد موعد محدد للشهر أو اليوم المقرر لعرضه.