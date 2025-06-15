شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يستعد لطرح ألبومه الجديد "توبة" مع بداية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أبو عن استعداده لإطلاق ألبومه الغنائى الجديد، وأوضح من خلال حسابه على موقع "إنستجرام": "جاهزين للصيف!! متحمس أشارك معاكم ألبوم صيف 2025 "توبة" بالتعاون مع صديقي المنتج محمد جابر، وأضاف: الألبوم ده صيفي من الدرجة الأولى ومتاكد إنه هيعجبكم جداً".

هذا ويضم الألبوم ست أغاني متنوعة ومميزة هى "أحلى حاجة"، "توبة"، "بان بان"، "بلاش بالليل"، "Come Back"، و"قلبي أهو".. الأغنية الأولى ستصدر في 22 يونيو الجارى، وبعدها سيتم إصدار أغنية جديدة كل 10 أيام.. وسوف يقوم أبو بتصوير إحدى أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة.

ويضم الألبوم مجموعة من الملحّنين المبدعين مثل أبو، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي. بالإضافة إلى موزعين بارزين مثل رامي سمير، توما، وأمين نبيل، وشعراء بارزين مثل، تامر حسين، ومصطفى نصر و محمد اياتي و د. طارق نديم، هندسة صوتية خالد سند.