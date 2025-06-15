احتجاجات في البندقية على زفاف جيف بيزوس.."ليس مرحب به!"

ميرنا وليد - بيروت - أثار الإعلان عن حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس من خطيبته الصحافية لورين سانشيز، في مدينة البندقية الإيطالية، موجة غضب واحتجاج من قبل نشطاء محليين وعلقوا لافتة ضخمة على برج الجرس المطل على بحيرة البندقية، تحمل صورة بيزوس مشطوبة بعلامة حمراء، في رسالة اعتراض واضحة على الحدث المرتقب.

وأعلنت مجموعة "No Space for Bezos" (لا مكان لبيزوس) مسؤوليتها عن تعليق اللافتة، قبل أن تُزال يوم الخميس، ودعت في منشورات إلى تنظيم مظاهرات ضد الحفل، قائلة: "غير مرحب به لا في البندقية ولا في أي مكان آخر!" وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت المجموعة أن "البندقية ليست مكانًا للإيجار، بل مدينة حيّة لا يجب تحويلها إلى مسرح فاخر للمليارديرات".

ومن المقرر أن يحتفل الملياردير الأميركي بزواجه في الفترة ما بين 24 و26 يونيو، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة. ومن جهته، عبّر رئيس بلدية البندقية، لويجي برونيارو، عن ترحيبه بالزفاف، مشيرًا في تصريح سابق لصحيفة كورييري ديلا سيرا إلى أن الحدث سيوفر فوائد اقتصادية تقدر بملايين الدولارات. وأوضحت السلطات أن الزفاف سيقتصر على نحو 200 مدعو، ولن يتسبب في أي ضرر مباشر للمدينة. كما ان وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أن الترتيبات تشمل حجز خمسة فنادق، وتوفير أسطول من قوارب التاكسي المائي، إضافة إلى تجهيز خاص ليخت بيزوس الفاخر.