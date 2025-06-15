والد حلا شيحة يعلق على أخبار عودتها الى طليقها الكندي

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية حلا شيحة الجدل مجددًا بعد عودتها إلى كندا، حيث يقيم طليقها ووالد أطفالها الأربعة. تزامنت عودتها مع ارتدائها الحجاب مرة أخرى وحذف صورها من صفحاتها على جميع مواقع التواصل، ما أثار تساؤلات حول احتمال عودتها إلى طليقها، خصوصًا بعد إعلانها نيتها الاستقرار هناك ومشاركتها تفاصيل رحلتها مع الحجاب والقرآن.

هذا الامر دفع والدها أحمد شيحة للرد في تصريحات صحافية حول الموضوع ونفى ان تكون ابنته قد عادت الى طليقها وان ما انتشر حول الموضوع لا حقيقة له.

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