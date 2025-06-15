ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ملحم زين حفل زفاف اليوتيوبر شيرين بيوتي وأسامة عمارة وحضر الزفاف العديد من النجوم المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين ومن بينهم صديقة الثنائي الفنانة بيسان إسماعيل. وخلال السهرة وجه ملحم المعروف بتواضعه تحية الى بيسان وطلب منها الصعود الى المسرح ليغنيا معاً أغنيتها الجديدة "خطية" التي تحقق لها نجاحاً كبيراً جداً.

وعندما وصلت الى جانبه تمنى لها مستقبلاً فنياً باهراً وهي بدورها بدت في غاية السعادة بهذه اللفتة من فنان له مسيرة طويلة جدا في عالم الفن.



كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل بيسان إسماعيل بعدما طلب منها ملحم زين الصعود الى المسرح والغناء معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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