ناعومي كامبل بخطوة لافتة تجاه معجب.. هذا ما فعلته بعد أن علمت أنه سوريّ الجنسية

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعارضة الأزياء البريطانية الأصل، ناعومي كامبل، وهي تلتقي بأحد المعجبين.

وعندما طلب منها التقاط صورة معها، رفضت في البداية، إلا أن ردّه كان محترمًا للغاية، ما دفعها إلى سؤاله عن جنسيته، فأجاب: "أنا سوري". عندها عادت أدراجها واقتربت منه ووافقت على التقاط الصورة معه.

وقد علّق المتابعون على هذا التصرف، مشيرين إلى محبة ناعومي للشعب العربي، خاصة أنها تزور الإمارات باستمرار، ويبدو أنها تعرفت إلى العديد من الأشخاص من جنسيات عربية مختلفة، مما عزّز محبتهم كشعوب في قلبها.