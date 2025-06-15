شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نادية مصطفى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى الذي وافته المنية صباح اليوم، وعلقت على صفحة فيس بوك قائلة: إنا لله وإنا إليه راچعون.. أنعى بخالص الحزن والأسى فقيد الشباب المهندس محمد صلاح الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، أدعو الله له بالمغفرة والجنة ولأهله وأحبابه بالصبر والسلوان، خالص عزائى لوالدته الصديقه الغالية علا ولأخى الغالى ووالدة الملحن الكبير صلاح الشرنوبى وعمه الملحن الكبير فاروق الشرنوبى ولابن عمه الفنان محمد الشرنوبى، ولكل آل الشرنوبى أسألكم الفاتحة والدعاء أثابكم الله.

وشارك فى تشييع جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي كل من الفنان محمد الشرنوبي، والشاعر والسيناريست د. مدحت العدل.

ووصل منذ قليل جثمان المهندس محمد نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى الذى وافته المنية صباح اليوم.

ويشارك في تشييع الجنازة الشاعر فوزى إبراهيم وكيل جمعية الملحنين والمؤلفين والمنتج مصطفي محسن جابر وأقارب الفقيد وعائلته.

جاء ذلك بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي" .