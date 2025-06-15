شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تدلي بتصريح نادر عن حياتها الشخصية وجاهزيتها للمشاهد الجريئة والان مع تفاصيل الخبر

أدلت الممثلة العالمية داكوتا جونسون، مؤخرًا، باعتراف صادم بشأن حياتها الشخصية، ويأتي هذا الاعتراف في أعقاب إنهاء خطوبتها، وأثناء التحدث حول فيلمها القادم Materialists، في حلقة من بودكاست " مع إيمي بولر"، حيث أعلنت النجمة داكوتا، البالغة من العمر 35 عامًا، أنها مستعدة دائمًا لتصوير مشاهد جرئية، وفقًا لصحيفة Daily Mail.

وقالت "لا أحتاج إلى أن أهيئ نفسيًا للمشاهد الجريئة، أنا دائمًا متحمسة للوقوف أمام الكاميرا"، وفي جزء آخر من الحوار، تحدثت داكوتا عن والدتها وكيف علمتها احتضان جسدها دون خجل، حيث قالت: "لقد ربتني أمي لأكون فخورة جدًا وأحب نفسي".

وداكوتا هي ابنة جريفيث، ونجم ميامي فايس دون جونسون، وكانت بطلة فيلم Madame Web، النجمة العالمية داكوتا جونسون، تحدثت – في وقت سابق – خلال حوار صحفي عن تجربتها في صناعة الفيلم، وقالت: لن أفعلها مرة أخرى، وأشارت جونسون: "لم أتفاجأ" بالاستقبال السلبي للفيلم.

وأضافت جونسون: "من الصعب جدًا إنتاج هذه الأفلام، وهو ما يخيفني حقًا، انه يتم اتخاذ القرارات من قبل اللجان، والفن لا يعمل بشكل جيد عندما تصنعه اللجنة، الأفلام يصنعها صانع أفلام ومن حوله فريق من الفنانين، وبالتالي لا يمكنك صنع فن يعتمد على الأرقام والخوارزميات".

وتابعت: "كان شعوري منذ فترة طويلة هو أن الجمهور ذكي للغاية، وبدأ المسؤولون التنفيذيون يعتقدون أنهم ليسوا كذلك، وبالتالي سيكون الجمهور دائمًا قادرًا على شم الاستخفاف بعقولهم، حتى لو بدأ إنتاج الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي، فلن يرغب البشر في مشاهدتها".

وأنهت جونسون حديثها: "لكن من المؤكد أن صناعة هذا الفيلم كانت تجربة بالنسبة لي، لم أفعل أي شيء مثل ذلك من قبل، ربما لن أفعل شيئًا كهذا مرة أخرى أبدًا لأنني لا معنى له في هذا العالم، وأنا أعلم ذلك الآن".

الفيلم مبنى استنادًا إلى شخصية Marvel Comics التي تحمل الاسم نفسه، ويقوم ببطولة الفيلم بجانب داكوتا كل من سيدني سويني من The White Lotus، بالإضافة إلى إيما روبرتس وآدم سكوت.