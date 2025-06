شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: الجزء المفقود لراقصة الباليرينا آنا دي أرماس في فيلمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمدة 132 دقيقة منهم سبعة دقائق استراحة، ولم تتوقف راقصة البالية "آيف" التي أدت دورها النجمة العالمية آنا دي أرماس في فيلمها From the World of John Wick: Ballerina عن البحث عن قاتلي أبيها متخطية كل الخطوط الحمراء في عالم "جون ويك"، ولكن بالرغم من الجرعة المكثفة لمشاهد الاكشن التي اعتدنا عليها في هذا العالم الذي يحكمه قوانين لم يستطع "بابا ياجا" حتى كسرها أو تخطيها إلا بعد مراحل عديدة، استطاعت "آيف" تحطيم عدد منها في الظهور الأول لها.

125 دقيقة فقط استطاع مخرج العمل لين وايزمان من إعطاء المشاهدين جرعة مكثفة من مشاهد الأكشن والحركة وسط نسيان تام لضرورة بناء الشخصية الأساسية للعمل، والتي منحها عدة دقائق فقط في بداية الفيلم في طفولتها وهي تري مقتل والدها دون علمها بأي تفاصيل أخري، فهل الطفلة ذات السبع سنوات لم تكن تعلم آنذاك من هو والدها؟ أم لأى عائلة ينتمي؟ ليظهر بعدها "وينستون" لتولي رعايتها بدون الإشارة إلى علاقته بوالدها ويذهب بها إلى العائلة التي ستتولي رعايتها طوال 12 عام، لتجري الأحداث وتظهر "آنا دي أرماس" في ثوبها الجديد وهي لاعبة بالية محترفة على القتل.

12 عامًا لم نرَ فيهم أي بناء للشخصية المحورية "آيف" في الأحداث، واكتفي صناع العمل فقط بمشاهد خاطفة لمنح المشاهدين لمحات عنها مع إضافة اسنتاجاتهم الخاصة، ولعل احترافية تنفيذ مشاهد الاكشن منحت المشاهدين جرعة مكثفة ورضاء تام عن الفيلم الذي كانت مدة عرضه كافية لمنح عشاق عالم "جون ويك" وتناسوا ضرورة معرفتهم ببطلتهم المحورية.

العمل المستوحي من عالم "جون ويك" الشهير وقع في فخ الفترات الزمنية، حيث تزامن وقت الاستعانة بخدمات "بابا ياجا" بوقت انخراطه في صراعاته الخاصة ومحاولة الخروج من ازمته مع المجلس الأعلى، فطوال اجزاءه لم نري انه ترك صراعاته الخاصة لتنفيذ اى عمل أخر وهو ما ظهر في الفيلم الأخير بعد ان تم ارساله للقضاء على "آيف"، ولعل اكثر الأخطاء التي وقع فيها القائمين على العمل والتي لن يغفرها عشاق عالم "جون ويك" هو تفوق "آيف – آنا دي أرماس" على "كيانو ريفز – جون ويك" في المشهد الذي جمعهم سوياً وتحوله إلى مدافع عنها وهو ما يتنافي مع معتقدات جون ويك الذي لم يفشل قط في تنفيذ طلب في حال تم قبوله.

ففي النهاية فيلم From the World of John Wick: Ballerina لم يضف إلى عالم جون ويك شيئاً ولكنه اكتسب النجاح الكبير الذي حقق "بابا ياجا" ليجذب عدد أكبر من المشاهدين، فهو فيلم نجح القائمين عليه بكل قوة في تنفيذ مشاهد حركة وأكشن "كما قال الكتاب" ولكنهم تناسوا الانغماس في العالم الاجرامي المعقد من حيث التفاصيل واكتفوا بالمراهنة على انشغال المشاهدين بجمال الممثلة التي أدت دورها على أكمل وجه.