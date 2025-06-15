شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل ومحمد الشرنوبى يشاركان فى تشييع جنازة نجل صلاح الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك فى تشييع جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي كل من الفنان محمد الشرنوبي، والشاعر والسيناريست د. مدحت العدل.



صلاح الشرنوبى فى جنازة نجله



مدحت العدل



جنازة ابن صلاح الشرنوبى



جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى

ووصل منذ قليل جثمان المهندس محمد نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى الذى وافته المنية صباح اليوم.

ويشارك في تشييع الجنازة الشاعر فوزى إبراهيم وكيل جمعية الملحنين والمؤلفين والمنتج مصطفي محسن جابر وأقارب الفقيد وعائلته.

جاء ذلك بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي" .