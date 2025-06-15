حميد الشاعري يتصدر الترند بعد طرح برومو أحدث أغانيه

أغنية جديدة لحميد الشاعري

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

حميد الشاعري يتنازل عن بصمة صوته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 02:57 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعري الجديد عن أحدث أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم "ده بجد"، مشيرة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.ظهر حميد في المقطع المتداول وهو يجلس في محطة قطار وفي انتظار حبيبته، وعلى ما يبدو أن الأغنية ستحمل طابعًا دراميًا رومانسيًا.تفاعل محبو حميد مع هذا المقطع وأبدوا سعادتهم بعودته لتقديم تجارب غنائية جديدة بعدما اعتمدت خلال الفترة الماضية على إحياء حفلات غنائية، والتعاون مع النجوم الشباب سواء في التلحين أو تقديم دويتو.الجدير بالذكر أن حميد الشاعري كشف مؤخرًا عن تعاقده مع إحدى الشركات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك للتنازل عن بصمة صوته، بما يحق لها استخدامها في طرح أغاني جديدة بعد رحيله، وذلك بشكل مقنن ذي قواعد وشروط محددة بعيداً تماماً عن العشوائية.وتحدث حميد عن رأيه في هذا التطور قائلًا: "أنا لست ضد التكنولوجيا، وأيضاً لست مؤيداً لها بشكلٍ تام، لكن وضع صوتي في أغانٍ باستخدام الذكاء الحالي، لن يكون في الوقت الحالي إطلاقاً، لكن بعد رحيلي فقط، وهذا يُعد في شكلٍ أقرب إلى ميراث أتركه لأسرتي"، متابعاً: "مش ممكن نقف ضد التطور، لكن لا بُدَّ من استخدامها بشكلٍ مقنن ذي قواعد وقوانين منظمة".يُذكر أن حميد الشاعري شارك في النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الذي أُقيم في شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال حفل غنائي حمل اسم "كاسيت الـ90"، الذي يُشارك فيه بجانب: محمد فؤاد، هشام عباس، إيهاب توفيق وخالد عجاج، حيث غنَّى مجموعة من أبرز الأغاني التي حققت نجاحاً ضخماً طوال السنوات الماضية.يمكنكم متابعة حميد الشاعري يتنازل عن بصمة صوته لتقديم أغانٍ جديدة بعد وفاته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».