العائلة المالكة البريطانية تحتفل بيوم الأب وصورة نادرة للملك تشارلز

ملك وملكة بريطانيا يحتفلان بيوم الأب على طريقتهما

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أبناء الأمير ويليام: يوم أب سعيد.. نحبك

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احتفالات العائلة المالكة البريطانية Trooping the Colour

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 02:57 مساءً - العديد من الدول وعلى رأسها المملكة المتحدة، تحتفل في شهر يونيو من كل عام، بيوم الأب، كتقليد سنوي ثابت منذ سنوات طويلة، ويعتاد المشاهير وكذلك العائلات الملكية بإرسال التهنئات ونشر صور ورسائل دافئة بمناسبة يوم الأب، وهذا ما فعلته العائلة المالكة البريطانية.نشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على إنستغرام، صورتين لملك وملكة بريطانيا مع والديهما، وجاءت الصورة الأولى بالأبيض والأسود للملك تشارلز، والتي التُقطت قبل 70 عامًا ، تُظهر الملك مع شقيقته الأميرة آن على أرجوحة، يدفعهما الأمير فيليب، الذي كان يقف خلفهما.ويذكر أن هذه الصورة المؤثرة التقطت في سبتمبر 1955 في حدائق قلعة بالمورال في اسكتلندا. وقد توفي الأمير فيليب في 9 أبريل 2021 عن عمر يناهز 99 عامًا.والصورة الثانية كانت للملكة كاميلا مع والدها بروس شاند، الذي رحل عن دُنيانا في يونيو 2006.ونشر أيضًا الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز، صورتين للأمير ويليام مع أبنائه الثلاثة، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأميرة لويس.في الصور التي التقطها المصور جوش شينر، يظهر ويليام وأطفاله وهم يحتضنون بعضهم البعض، وفي الصورة الثانية وأمير ويلز مستلقٍ على الأرض هو وأبناؤه ويضحكون من قلبهم. وجاء التعليق على الصورة: "يوم أب سعيد بابا. نحن نحبك".ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها عائلة ويلز "نورفولك" خلفيةً لصورة يوم الأب. ففي العام الماضي، التُقطت صورٌ لويليام مع أطفاله على شاطئ قرب منزلهم الريفي قرب ضيعة ساندرينجهام، احتفالًا بهذه المناسبة.يأتي احتفال العائلة المالكة البريطانية بيوم الأب، بعد يوم واحد من تجمع كبير لأفراد العائلة ليشهدوا الاحتفال بيوم ميلاد الملك الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour، وهو تقليد ملكي عريق في العائلة المالكة البريطانية يعود لعدة قرون.وقد اتسم اليوم بركوب أفراد العائلة المالكة العربات التي تجرها الخيول في موكب يصطف له الجمهور على جانبي الطريق المؤدي لقصر باكنغهام. وبينما استقل الملك تشارلز والملكة كاميلا عربتهما الملكية.كما حضر الاحتفال أيضًا أمير وأميرة ويلز بصحبة أبنائهم الثلاثة، وللعام الثالث على التوالي وعلى خلاف التوترات في علاقة الأمير هاري مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام، لم يتم توجيه دعوة لدوق ودوقة ساسكس لحضور فعاليات الحدث الملكي السنوي.قد ترغبين في معرفة الأمير ويليام مقدم برامج ويحاور عالم الطبيعة ديفيد أتينبورو

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