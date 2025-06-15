والدة بسمة بوسيل: ادعوا لـ آدم تامر حسني يخرج ويقف على رجله من تاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 02:57 مساءً - حرَصت خديخة رحموني، والدة الفنانة بسمة بوسيل، على طمأنة الجمهور بشأن تطوّرات الحالة الصحية لحفيدها آدم تامر حسني، والذي تدهورت حالته مؤخراً؛ مما أدى لدخوله العناية المركزة أكثر من مرة، بعد حدوث انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية، وخضوعه لعمليتين. مؤكدة أن الحالة الصحية تشهد تحسُّناً كبيراً؛ لذا وجّهت الشكر لكلّ مَن دعمه وسانده طوال الأيام الماضية. والدة بسمة بوسيل: دعواتكم بخروج حفيدي من المستشفى وكتبت والدة بسمة بوسيل، عبْر خاصية الـ"ستوري" على "إنستجرام": "شكراً لكلّ الناس من جميع بقاع العالم التي دعت بقلوب صادقة، ودعوات صادقة لآدم. الحمد لله يتماثل للشفاء". متابعة: "نطلب المزيد من الدعاء حتى يخرج من المستشفى، ويقف على رجليه. حفظكم الله جميعاً أحبتي". تامر حسني يتحدث عن حالة ابنه آدم الصحية وكان تامر حسني قد كشف قبل يومين تقريباً، عن خروج ابنه "آدم" من العناية المركزة؛ حيث وجّه رسالة شكر إلى جمهوره الذي دعمه في تلك المحنة الصحية الصعبة؛ قائلاً عبْر صفحته على "فيسبوك": "لكلّ الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني. الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية، وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير. ودايماً بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها. شكراً يا أغلى الناس ربنا يحفظكم. ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".

ما سبب دخول آدم تامر حسني غرفة العمليات؟! كان تامر حسني قد أوضح من خلال منشور مطوّل على حسابه بموقعي "إنستغرام" و"فيسبوك"، السبب الذي أدّى إلى دخول ابنه آدم في هذه الحالة؛ حيث قال: "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني، اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كلّ المحيطين بيا. هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم".

وأضاف تامر حسني: "مش كلّ سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص. لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و2 عشان برضو ساعات مش بيبان، ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة، اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها، عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومُحزنة أوي".

وأشار تامر حسني: "حبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه، وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر. يارب، بحق كن فيكون، اشفِه وعافِه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو و إخواته ويحفظ كلّ ولادكم يارب".



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