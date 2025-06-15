شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو يتحدث عن تأثير الأبوة على مسيرته الفنية ونجاحاته والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن الفضل الكبير في نجاح النجم العالمي آل باتشينو يعود إلى كونه أبًا، وذلك حسبما أعلن نجم فيلم "الأب الروحي"، البالغ من العمر 85 عامًا، خلال حديثه مع قناة E! News، حيث كان الحوار يدور حول عمله الناجح الذي جعله يحصل على جوائز وهو فيلم "Scent of a Woman"، عام 1992.

آل باتشينو بدأ حديثه وهو يتذكر ولادة طفلته الكبرى جولي ماري، 35 عامًا، والتي يشاركها مع طليقته جان تارانت، قائلا: "لقد تحسن الكثير من أعمالي قليلاً بفضلهم".

وأضاف: "كنتُ ألعب دور رجل أعمى، وأتذكر أن ابنتي الكبرى كانت في الثالثة من عمرها آنذاك، زرتُ مؤسساتٍ للمكفوفين، وكانوا رائعين في تعاملهم معي، فقلتُ لابنتي: يا جولي، مثّلي دور شخص أعمى.. هل يمكنكِ تجسيد دور شخص أعمى لي؟"، وتابع: "لقد فعلتها، فقلت: يا إلهي، لا أستطيع فعل هذا، فالأطفال عباقرة لديهم هذه العبقرية، وفعلتها ببساطة، دون أي تحضير أو أي شيء".

وينسب آل باتشينو أيضًا الفضل إلى طفله الأصغر رومان، البالغ من العمر عامين، والذي يشاركه مع نور الفلاح، في منحه شعورًا متجددًا بالحيوية، قائلا: "أريد أن أكون حاضرًا مع هذا الطفل.. وآمل أن أكون كذلك".

وأضاف "آمل أن أبقى بصحة جيدة، وأن يعرف من هو والده، كل ما يفعله مثيرٌ للاهتمام بالنسبة لي.. لذا، نتحدث وأعزف معه على الهارمونيكا، وقد تواصلنا بشكلٍ جيد.. لذا، الأمر ممتع".

الممثل العالمي آل باتشينو هو أيضًا والد لتوأم يبلغان من العمر 24 عامًا، هما، أنطون وأوليفيا، ويشاركهما مع الممثلة بيفرلي دي أنجيلو، فيما تأتي أحدث أعمال باتشينو، The Rituals، والذي يعرض في دور العرض السينمائية بجميع أنحاء البلاد.