شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي إلى مسجد عمر مكرم للصلاة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المهندس محمد نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى الذى وافته المنية صباح اليوم.

ويشارك في تشييع الجنازة الشاعر فوزى إبراهيم وكيل جمعية الملحنين والمؤلفين والمنتج مصطفي محسن جابر وأقارب الفقيد وعاىلته.

وذلك بعد أن كشف الفنان محمد الشرنوبى ابن عمه عن الوفاة حيث أعلن الفنان عبر حسابه على "إنستجرام" عن وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي ابن الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي - وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.



من جنازة نجل صلاح الشرنوبى



جنازة ابن صلاح الشرنوبى



جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى



جنازة نجل صلاح الشرنوبى

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي"