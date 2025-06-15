شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

يُحيي المطرب محمد فضل شاكر الليلة الأخيرة من حفلات مهرجان موازين الدولى فى دورته العشرين، وبالتحديد ليلة 28 يونيو الجارى على مسرح النهضة المخصص للفنانين العرب.

مشاركة محمد فضل شاكر فى موازين هى الأولى له رسميًا كفنان، حيث سبق أن صعد قبل 13 عامًا على نفس خشبة المسرح وهو صغير مع والده عندما غنى معه أغنية "روح"، وهى بالمناسبة كانت آخر حفلة جماهيرية لـ فضل شاكر والتى اعتزل من بعدها لكنه عاد مؤخرًا.

من المعروف أن نجمة حفل ختام موازين على مسرح النهضة هى شيرين عبد الوهاب كما أعلن المهرجان رسميا، وبذلك يكون جمهور موازين على موعد ليلة 28 يونيو مع فقرتين غنائيتين الأولى محمد فضل شاكر والثانية شيرين عبد الوهاب.

يُذكر أن عدد النجوم المصريين المشاركين هذا العام فى مهرجان موازين هو خمسة، محمد حماقى وتامر عاشور وكارمن سليمان وروبى وشيرين عبد الوهاب.



