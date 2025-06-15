جنا عمرو دياب تواصل مشوارها الغنائي بدعم من والدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 مساءً - في ظهور لافت من داخل أحد الاستديوهات، أثارت جنا، ابنة النجم عمرو دياب، تفاعل المتابعين بعدما نشرت صورًا عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام" توثق بدايتها في تسجيل عمل غنائي جديد.

لحظة فنية مميزة تجمع الأب وابنته

والمميز في الصور التي نشرتها "جنا" هو ظهور والدها "الهضبة" عمرو دياب برفقتها في الاستديو، في لحظة أبوية وفنية لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

سكرين شوت من الاستوري التابع لحساب جانا عمرو دياب على انستغرام

تعاون غنائي سابق بين عمرو دياب وابنته جنا

يعد هذا العمل المرتقب استمراراً لمسيرة جنا الغنائية التي انطلقت قبل سنوات، حيث سبق لها أن شاركت والدها الغناء في أغنية "جميلة"، والتي نشرت ضمن ألبوم "سهران"، وحققت نجاحًا ملحوظًا، خاصة بمقطعها باللغة الإنجليزية الذي لاقى إعجاب جمهور عمرو دياب ومحبيه من مختلف الأعمار.



ألبوم عمرو دياب المنتظر

ومن جهة أخرى يضع الفنان عمرو دياب، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، تمهيداً لطرحه خلال الأسابيع المقبلة، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أسماء سبق وتعاون معها كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا ضخمًا على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة، من بينها "أنت الحظ، بعد الليالي، ده لو اتساب"، بالإضافة إلى ميدلي مميز ضم أجمل أغانيه

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