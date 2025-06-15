مسلسل جديد لعفراء ساراتش أوغلو مستوحى من فيلم لجيم كاري

مسلسل رقمي جديد لعفراء ساراتش أوغلو

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طائر الرفراف-Yalı Çapkını

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 مساءً - استطاعت النجمة التركية الشابةأن تضع نفسها بين نجوم الصف الأول في تركيا، بل والذين حققوا شهرة عالمية، وأصبح لهم جمهور عربي، وذلك بعد تألقها في دور البطولة بمسلسل "طائر الرفراف"، الذي حقق نجاحاً واسعاً في مواسمه الثلاثة، والآن تستعد الممثلة الشابة لبطولة أخرى.أعلنت الصحف التركية أن، البالغة من العمر 27 عاماً، وقّعت عقدَ مسلسل تركي جديداً بعنوان "Pera"، وسيجسد دور البطولة أمامها الممثل فوركان يارديتش، ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في نهاية الشهر الحالي، على أن يتم عرضه في خريف 2025.وتقومبدور شابة تُدعى "بيرا"، مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول أن تُجاري حياة المؤثرين، وتعيش حياة مختلفة عن طبيعتها، مما يتسبب لها في صراع داخلي، كما يناقش الفيلم الواقع المُزيف، وكيف تتحكم السوشيال ميديا في حياة الإنسان من دون علمه.والجدير بالذكر أن المسلسل مستوحى من فكرة الفيلم الأمريكي Truman Show، بطولة جيم كاري.إليكِ هذا الخبر: نهاية السلسلة الدرامية.. تعرفوا إلى الموعد النهائي للحلقة الأخيرة من مسلسل طائر الرفرافمسلسل "طائر الرفراف"، هو آخر أعمالوهو الذي وضعها على طريق النجومية، وقد استمر المسلسل لـ3 مواسم و101 حلقة.وتدور قصة المسلسل حول عائلتين تنتميان إلى طبقات اجتماعية مُختلفة؛ عائلة فريد كورهان، الفتى المدلل الذي يتمتع بثراء فاحش، ويجلب المتاعب لعائلته التي تتمتع بصيت واسع في إسطنبول، لذلك قرروا أن يزوجوه من فتاة تنتمي إلى عائلة بسيطة من مدينة غازي عنتاب، وتُدعى هذه الفتاة "سيران"، وتزوج الاثنان رغماً عنهما بأمر من العائلتين.انتقلت سيران في العيش بقصر عائلة كورهان في إسطنبول، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلتين، التي لم تهدأ على مدار الـ3 مواسم، حتى بعد أن وقع الثنائي في الحب، إلا أن الصعوبات ظلت تلاحق علاقتهما المستحيلة، كما يسلّط المسلسل الضوء على الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية التي تحملها النفس البشرية.المسلسل من بطولةفي دور سيران، ومارت رمضان ديمير في دور فريد، وإمري ألتوغ، وجانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار.قد ترغبين في معرفة بعد نجاحه الجماهيري.. موسم رابع للمسلسل التركي شراب التوت البريلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».