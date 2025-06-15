وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي وابن عمه يودعه بكلمات مؤثرة

محمد الشرنوبي يعلن وفاه ابن عمه

محمد شرنوبي ينعي ابن عمه الصورة ستوري من حسابه على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 مساءً - توفى المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، وابن عم الفنان الشاب محمد الشرنوبي، اليوم الأحد.أعلن خبر الوفاه الفنان محمد الشرنوبي، عبر خاصية ستوري حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ونعاه بكلمات مؤثرة كشفت عن حبه الكبير له وشعوره بالصدمة بعد خير رحيله المفاجئ.نعى محمد الشرنوبي ابن عمه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي"، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.ونعت، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، وقالت: يتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرة الملحن الكبير صلاح الشرنوبي في وفاة نجله محمد صلاح الشرنوبي، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول.تفاعل عدد كبير من محبي عائلة الشرنوبي مع خبر الوفاة، وحرصوا على تقديم واجب العزاء للعائلة من خلال السوشيال ميديا.

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