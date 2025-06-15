تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المهندس .. يكشفها سالم الهندي

توقعات بمغادرة ماجد المهندس للمستشفى غداً

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أحدث أعمال ماجد المهندس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 مساءً - في تطور مطمئن لحالة الفنانالصحية، أعلن، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، عن زيارته للمهندس في المستشفى بمدينة جدة، حيث أكد أنه بدأ في التعافي بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.ونشر سالم الهندي رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، طمأن فيها جمهور ومحبي "المهندس"، قائلًا: "الحمد لله بدأ يتماثل للشفاء، وحالته في تحسن"، مضيفًا أن الأطباء يتوقعون خروجه من المستشفى غدًا".وكانت شركة "روتانا" قد أعلنت سابقاً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" عن تعرض الفنان ماجد المهندس لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت الشركة في بيانها أن النجم الكبير يحظى بمتابعة دقيقة لحالته الصحية، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل. كما أشادت روتانا بمكانة المهندس الفنية، واصفة إياه بـ"صوت الحب والنجم البارز في سماء الأغنية العربية.من ناحية أخرى، أصدرفي بداية 2025، أغنية مصرية باسم "أنصاص مشاوير" ، ضمن أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي شارك في بطولته كل من أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، خالد أنور، مايان السيد، أسماء جلال، وآخرين، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن.وطرح الفنانخلال الأيام الماضية أحدث أغانيه وهي "خاطرك غالي" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الـ"يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة، وحملت الأغنية في طيات معانيها الجانب الرومانسي وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "خاطرك غالي، أمانة لا يضيق..ما يهمّ الكون فدوة خاطرك..إلاّ مريم، إلاّ روحي والرفيق ما بي بسمة غير بسمة ناظرك".كما كانت له بصمة في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "ليالي الشميسي" حيث قدم التتر الغنائي الخاص به، ونال على اعجاب شريحة كبيرة من متابعي المسلسل الذي تصدر الترند وقت عرضه، وتدور أحداثه في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في حي الشميسي بالرياض، ويروي قصة فهد ووالدته بعد وفاة والده، إذ يواجهان العديد من الصراعات العائلية المعقدة، المتعلقة بالميراث، ما يضفي على المسلسل طابعًا دراميًا مثيرً.يمكنك قراءة.. بالفيديو: ماجد المهندس يتذكر محمد عبده لغيابه عن جولة المملكة هذا العام ويختار هذه الأغنية له ليغنيها

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