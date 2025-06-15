ماذا قالت مايا نصري بعد نجاح حفلها بجدة؟ 

مايا نصري تتألق في حفلها بالسعودية

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وأقيم الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، ضمن رؤية هيئة الترفيه لاستعادة الذكريات الموسيقية الكلاسيكية وتقديمها بروح حديثة، حيث أعلنت الجهة المنظمة أنها تهدف إلى "استحضار الجيل الذهبي بأجواء فنية فريدة".

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 مساءً - علقت الفنانةعلى عودتها للغناء بعد غياب استمر لمدة 10 سنوات تقريبًا، وأكدت أنها سعيدة بإحيائها للحفل الغنائي الذي أقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "نوستالجيا فورها".أجرت مايا لقاء مصورًا على هامش الحفل، وأكدت أنها فوجئت بتفاعل الجمهور مع أغانيها وتذكرهم لكلمات الأغاني، وقالت نصًا: "محبة الناس ملهاش ثمن، وشعرت كأني لم أغب عن جمهوري يومًا واحدًا".كشفت مايا نصري أن قرار العودة للغناء لم يكن سهلًا أبدًا، لكن حب الجمهور ودعم محبيها وأًصدقائها كان السبب في عودتها وقالت: "الناس كانت مستنية تشوف وتسمع فنانين من جيلنا تاني يمكن لأن إحنا جيل فيه صدق وبساطة جيل الطيبين فعلاً".تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع الصور والمقاطع المتداولة من الحفل وأبدى الكثير منهم سعادتهم بعودتها وطالبوها بتقديم أغاني جديدة خلال الفترة القادمة.

وقدم الفنان رامي جمال مجموعة من أنجح أغانيه، منها "بيكلموني", "قمر ومنور" و"لحظة بعادك"، وسط تفاعل قوي من الجمهور.

كذلك تألقت جنات بفقرة غنائية حملت الطابع الرومانسي المعتاد منها، لتؤكد من جديد حضورها المحبب لدى جمهور الخليج.



كما ضم الحفل كوكبة من الفنانين، من بينهم: أحمد بتشان الذي غنى "قابلتك إمتى" و"خلصت خلاص"، إيوان الذي قدّم "ولا في الأحلام" وسط تفاعل كبير، إلى جانب فريق واما، مساري، هيثم سعيد، يوسف العماني، أحمد الشريف وفرقة بلو العالمية.



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