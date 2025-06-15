باسكال مشعلاني تتصدر التريند بخطأ لغوي في منشور إنساني

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني موجة من التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد منشور كتبته عبر حسابها، علّقت فيه على الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط.

وكانت نيتها الدعاء بالسلام للجميع، لكنها وقعت في خطأ لغوي غير مقصود حين كتبت: "الله يمحي الجميع" بدلًا من "يحمي الجميع".

المنشور أثار موجة من التعليقات الممازحة، حيث لاحظ المتابعون أن الخطأ غيّر المعنى بالكامل، ليتحول من دعاء بالحماية إلى دعاء بالمحو، ورغم أن باسكال سارعت لتصحيح الخطأ وكتبت: "هاي مرة تاني، أنا عم بقول يحمي الجميع، بالغلط قلت يمحي"، إلا أن الضجة استمرت.

يُذكر أن أحدث اعمال باسكال هي أغنية "اتهرّينا" من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبري، وتتناول فيها مشعلاني مشاعر الإنهاك العاطفي بلحن درامي وإحساس صادق.