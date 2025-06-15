لطيفة التونسية تعلن رحيل شقيقها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الفنانة لطيفة التونسية مساء أمس السبت 14 حزيران 2025، بوفاة شقيقها نور الدين، في خبر مؤلم شاركته مع الجمهور عبر حسابها : وكتبت لطيفة: "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان، الله يرحمك يا روحي ويغفرلك، في جنة النعيم بإذن الله".



يُشار إلى أن آخر أعمال لطيفة كانت أغنية "زعمة لاباس"، وهي الأغنية العاشرة من ألبومها "مافيش ممنوع"، من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي، ومكس وماستر بيشوي مجدي.