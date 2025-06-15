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إليكم يخت كريستيانو رونالدو الفاخر.. سعره فاق التوقعات!

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  • إليكم يخت كريستيانو رونالدو الفاخر.. سعره فاق التوقعات! 2/4
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  • إليكم يخت كريستيانو رونالدو الفاخر.. سعره فاق التوقعات! 4/4

ميرنا وليد - بيروت - يخت الفاخر، أزيموت غراندي، بطول 88 قدمًا، والذي تبلغ تكلفته 7.

5 مليون دولار، هو تحفة فنية عائمة تعكس ذوق أسطورة كرة القدم في الفخامة والأناقة.
تم شراء هذا اليخت الأنيق عام 2020، ويضم خمس كبائن فاخرة وستة حمامات أنيقة، مما يوفر مساحة واسعة لرونالدو وشريكته وأطفالهما للاسترخاء براحة تامة.
صُنع اليخت من ألياف الكربون لتحسين الأداء والأناقة، ويتميز بأسطح واسعة وصالة عصرية وإطلالات بانورامية مثالية لقضاء عطلات مشمسة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
بفضل تصميمه الإيطالي الراقي ووسائل الراحة الفاخرة، فهو ليس مجرد يخت، بل رمز لأسلوب حياة رونالدو الاستثنائي في أعالي البحار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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