إليكم يخت كريستيانو رونالدو الفاخر.. سعره فاق التوقعات!

ميرنا وليد - بيروت - يخت كريستيانو رونالدو الفاخر، أزيموت غراندي، بطول 88 قدمًا، والذي تبلغ تكلفته 7. 5 مليون دولار، هو تحفة فنية عائمة تعكس ذوق أسطورة كرة القدم في الفخامة والأناقة.

تم شراء هذا اليخت الأنيق عام 2020، ويضم خمس كبائن فاخرة وستة حمامات أنيقة، مما يوفر مساحة واسعة لرونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهما للاسترخاء براحة تامة.

صُنع اليخت من ألياف الكربون لتحسين الأداء والأناقة، ويتميز بأسطح واسعة وصالة عصرية وإطلالات بانورامية مثالية لقضاء عطلات مشمسة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بفضل تصميمه الإيطالي الراقي ووسائل الراحة الفاخرة، فهو ليس مجرد يخت، بل رمز لأسلوب حياة رونالدو الاستثنائي في أعالي البحار.



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