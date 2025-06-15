شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في لبنان وتواصل الترويج لألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الجمعة 13 أغسطس المقبل، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، في أجواء طربية مميزة، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها عدد من نجوم الغناء في مختلف البلدان.

وكانت نوال قد طرحت مؤخرًا أغنيتين من ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "يا مشاعر"، وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم أيضًا، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي نبها، وهي من كلمات أحمد عصام، وألحان سامر، وتوزيع عمر صباغ.

أما الأغنية الثانية فهي "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. وقد لاقى كلا العملين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حماس الجمهور لباقي أغنيات الألبوم.

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي طرحت أغنية بعنوان "من باريس" عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

وطرحت أيضًا أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.