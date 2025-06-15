يارا السكري تتألق بالحجاب في تركيا وتلفت الأنظار بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية يارا السكري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بالحجاب.

وخطفت يارا الأنظار بجمالها في الحجاب خلال زيارتها لمسجد آيا صوفيا في تركيا، إذ ارتدت ملابس محتشمة باللون الأزرق تناسب المكان، ووضعت فولارا ملونا.

وأرفقت يارا الصور التي وثقت فيها زيارتها للمسجد، بتعليق كتبت فيه: "مفترق طرق الإمبراطوريات: الجمال يتجاوز الزمن".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور يارا، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها بالحجاب، كما تمنوا لها أوقاتا ممتعا برحلتها.

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