ميرنا وليد - بيروت - ردت اليوتيوبر نارين بيوتي بطريقة حازمة على تعليق مسيء تلقّته من إحدى المتابعات، حيث لقّنتها درساً قاسياً عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي.

وأعادت نارين نشر التعليق المسيء وردت عليه قائلة: "“يعني بدك ياني أضل متخّتخة؟ ما فهمت! مين قال ما تعذبنا، ما جعنا، ما عطشنا؟ بس الله، الحمد لله، فتحها في وجهنا، وسخّر لنا طريقنا، ووفقنا، وأعطانا لنعطي لغيرنا… الواحد ما لازم يضل عم بيعاني ويموت!"

يذكر أن نارين كانت قد كشفت سابقا تفاصيل قاسية من ماضيها، من الفقر المدقع الذي عاشته في طفولتها بعد أن اضطرت العائلة للنزوح. وقالت: "ما كان عنا خبز، كنا نأكل خبز معفن، وبدل الزيت مي وزعتر… صعبة كانت." كما أكدت أنها اليوم متصالحة مع الماضي وتقول: "الحمد لله".

كانت هذه تفاصيل خبر نارين بيوتي ترد بقوة على تعليق مسيء لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.