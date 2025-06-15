شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعلق العمل على ألبومها الجديد بسبب رحيل شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة التونسية لطيفة حالة من الحزن بسبب رحيل شقيقها والذي وافته المنية أمس السبت، حيث أعلنت النجمة لطيفة عن وفاة شقيقها وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى، لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالى يا ملاك فى صفة إنسان الله يرحمك يا روحى يا غالى ويغفرلك فى جنة النعيم بإذن الله".

تأتي وفاة شقيق لطيفة في الوقت الذي كانت مشغولة فيه بتحضيراتها المكثفة لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر صدوره خلال شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تعود لطيفة لوضع اللمسات النهائية على الألبوم، ولكن بعد تخطي حالة الحزن التي تعيش فيها حاليا.

ويضم الألبوم تعاونات فنية مميزة مع نخبة من أبرز شعراء وملحني الوطن العربي، من بينهم الشعراء: حسام سعيد، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، محمد الشافعي، محمود كلازا، وعليم، كما تتعاون مع الملحنين: إسلام السقا، غريب، مصطفى الشعيبي، وجابر جمال.

أما التوزيع الموسيقي فيشارك فيه مجموعة من الأسماء البارزة، مثل: محمد ياسر، مصطفى تيامو، إيهاب كلو بيكس، زيزو فاروق، وأحمد الحداد، ويشرف على الهندسة الصوتية ياسر أنور.

ويحمل الألبوم عددًا من الأغنيات المنتظرة، من بينها: "نورتنا" و"قلبي ارتاح"، ويُنتظر أن يكون إصدارًا فنيًا يجمع بين الكلاسيكية والأصالة بلمسة عصرية.

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.



