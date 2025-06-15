شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ47 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات الدورة 47 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، على مسرح السامر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور نائب رئيس الهيئة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان أحمد الشافعي، ومدير إدارة المسرح الأستاذة سمر الوزير.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية نتائج الفرق المسرحية التي تم تصعيدها من المهرجانات الإقليمية للمشاركة في فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الجديدة لعام 2025.

وشهدت الأقاليم الثقافية، منافسة فنية قوية قدمت خلالها الفرق عروضًا متنوعة أمام لجان تحكيم تضم نخبة من المسرحيين والنقاد ومهندسي الديكور وأسفرت النتائج عن تصعيد عدد من العروض من مختلف الأقاليم.

وكان قد كرم المهرجان خلال دورته السابقة 9 فنانين من الأقاليم مما أثروا الحركة المسرحية وهم الفنان الراحل محمد لبيب وتسلم التكريم نجليه يوسف وياسين محمد لبيب، كما تم تكريم المخرج الراحل عادل شاهين وتسلم التكريم نجله محمد عادل شاهين.

كما كرم المخرج الكبير رشدي إبراهيم وتسلم التكريم زوجته، وكرم كذلك الفنان عبد المنتصر فؤاد، وتسلم التكريم نجله وائل المنتصر، وتم تكريم المخرج سرور نور، وكرم كذلك الدكتور الراحل فوزي فوزي، وأيضا تكريم الفنان عبد المقصود غنيم، وكرم كذلك المخرج أحمد عبد الجليل، كما تم تكريم المخرج أحمد البنهاوي.