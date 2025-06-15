شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. حسام حبيب يتعاون مع نديم جمال في أغنية درامية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب حسام حبيب لطرح أغنية جديدة ضمن ألبومه المرتقب، يتعاون فيها للمرة الأولى مع الملحن نديم جمال، في عمل يحمل طابعًا دراميًا، ومن كلمات الشاعر إبراهيم شتا، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى.



حسام حبيب والملحن نديم جمال

وكان حبيب قد طرح مؤخرًا أولى أغنيات الألبوم بعنوان "سيبتك" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، ومن إنتاج شركة روتانا، وتقول كلمات الأغنية:"سيبتك تقول عليا.. كلام مكنش فيا"، وقد لاقت الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور منذ إطلاقها.



الملحن نديم جمال

وكشف حسام حبيب في تصريحات سابقة أن الألبوم الجديد يحمل طابعًا شخصيًا للغاية، حيث يعكس مواقف وتجارب عاشها خلال السنوات الماضية، ويضم 10 أغنيات تُطرح على جزأين، بواقع 5 أغنيات في كل جزء، يتم إطلاقها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الملحن نديم جمال قد قدم عددًا من الأغنيات الناجحة لمجموعة من كبار الفنانين، من بينهم مدحت صالح، وائل الفشني، محمد ثروت، مصطفى عاطف.