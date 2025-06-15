شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل لبرنامج من إمبارح للنهاردة: أول جيتار جابتهولى أمى ودماغى بتغلى أفكار والان مع تفاصيل الخبر

حلّ الفنان هاني عادل ضيفًا على برنامج “من إمبارح للنهاردة” مع الإعلامية همسة إمام على إذاعة ميجا إف إم، في لقاء إنساني وفني كشف خلاله كواليس حياته الشخصية ومسيرته الفنية، مؤكدًا أن نشأته في حي مصر القديمة وشغفه الدائم بالموسيقى والتمثيل شكّلوا ملامح شخصيته.

وقال هاني عادل: أهلي ربوني كويس، أمي كانت بتمنعني ألعب في الشارع، وكنت ببكي وإحنا بنسيب بيتنا في الخليج، مشيرًا إلى أن والدته كانت السبب في دخوله عالم الموسيقى بعد أن أهدته أول جيتار وهو في المرحلة الثانوية، إلا أن صديقه الذي كان من المفترض أن يشاركه التقديم في معهد الموسيقى تراجع في اللحظة الأخيرة، مما أدى لدخوله كلية الحقوق رغم أن مجموعه لم يكن مرتفعًا.

وتحدث عن أولاده المقيمين في فرنسا، مؤكدًا أنهم ورثوا عنه التعاطف مع البسطاء والمحتاجين، ويمتلكون حساسية مفرطة تجاه الآخرين، قائلاً: "هما over sensitive وأخدوا مني حسن النية كمان".

وعن بداياته في التمثيل، أشار إلى عمله مع الفنانتين منى زكي وهند صبري في مسلسلي “آسيا” و“عايزة أتجوز”، كما كشف عن أولى تجاربه السينمائية مع المخرج الكبير خيري بشارة، مشيرًا إلى أن حبه للسينما هو ما دفعه لاحقًا لدخول عالم الموسيقى التصويرية، حيث كان أول من عمل معه في هذا المجال هو المخرج عمرو سلامة.

وأضاف: “أنا بحب أقرأ السيناريو حتى لو دور شرف، لأني مش بعرف أحفظ لكن بحافظ على الرسالة الأساسية، ودماغي زي براد الشاي.. شكله هادي من برة لكن بيغلي من جوه أفكار ومزيكا جديدة”.

واسترجع تجربة تمثيله في فيلم “أسماء” مع النجمة هند صبري، قائلاً إن أحد مشاهده كان مؤثرًا لدرجة أبكته في طريق عودته للمنزل.

كما تحدث عن دوره في مسلسل “تحت السيطرة”: “كنا بنقدم إزاي ممكن تتعالج من الإدمان بخطوات الـ NA والكتاب الأزرق”.

وخلال مداخلة هاتفية في الحلقة، وصف الفنان إسماعيل فوزي، عضو فرقة “وسط البلد”، زميله هاني بأنه “فنان مجتهد وصوته قوي وجذاب”، وكشف عن تحضيرات لألبوم جديد وصفه بأنه سيكون “بوم” بموسيقاه المختلفة.

وكشف عادل عن ارتباطه بالبحر قائلاً: “عشت أكتر من 6 شهور في دهب، بحب الهدوء هناك، وحلمي من زمان أعيش على البحر”، مضيفًا أنه يعشق أغنية “البحر بيضحك ليه” للشيخ إمام.

وتطرق أيضًا إلى تجربته المسرحية مع المخرج هادي الباجوري في مسرحية “كوكو شانيل”، والتي اعتبرها عودة تليق بتاريخ الفنانة شيريهان، مشيدًا بالمصممة ريم العدل التي بذلت جهدًا كبيرًا في إخراج تفاصيل الملابس بما يتماشى مع الحقبة الزمنية.

وفي ختام تصريحاته، أبدى هاني عادل رغبته في خوض تجربة المسرح الموسيقي، رغم اعترافه بامتلاكه “عقدة مسرح” وخوف دائم من نسيان النص، قائلاً: “المسرح مرعب.. وبحيي كل ممثلي المسرح والكوميديا”.