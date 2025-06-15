شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء عرض الفيلم الطويل اختيار مريم بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته السادسة يوم الأربعاء، عرض الفيلم المصري الطويل "اختيار مريم" من تأليف وإخراج محمود يحيى.

يناقش "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

فيلم "اختيار مريم" من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزت عبد النور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان.

وشهد مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في ليلة افتتاحه تكريم النجم أحمد حلمي، ويأتي هذا التكريم تقديرا للمسيرة الفنية المتميزة للفنان أحمد حلمي، الذي كان له حضور لافت في مجالات السينما والتليفزيون والمسرح، رغم انطلاقته المهنية في مجالات بعيدة عن التمثيل إذ بدأ مهندسا للديكور، ثم مخرجا لبرامج الأطفال، فمذيعا في برنامج "دربكة" ثم "لعب عيال" عام 1998.

اتجه حلمي بعد ذلك إلى عالم التمثيل، وحقق أولى خطواته فيه من خلال فيلم "عبود على الحدود" (1999) للمخرج شريف عرفة، إلى جانب الراحل علاء ولي الدين والفنان كريم عبد العزيز. وقد شكل هذا الفيلم نقطة تحول محورية في مسيرته، إذ لفت الأنظار بأدائه الكوميدي المتميز.

توالت بعد ذلك مشاركات حلمي السينمائية في عدد من الأعمال البارزة، منها: "ليه خلتني أحبك" و"الناظر" (2000)، عمر 2000، السلم والثعبان و"إسعاف 55" و"رحلة حب" (2001)، إضافة إلى أفلام "ميدو مشاكل " و "بلبل حيران" و"صنع في مصر"، أما أحدث أعماله السينمائية فكان فيلم "واحد تاني" (2022).

ويشهد المهرجان حضورا مصريا مميزا، من خلال مشاركة الفنان باسم سمرة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، إلى جانب المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي والممثلة المغربية نسرين الراضي والناقدة التونسية هندة حوالة، في الوقت الذي يرأس اللجنة المخرج المغربي نبيل عيوش.

كما تمثل مصر أيضا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة من خلال الممثلة شيري عادل، إلى جانب المخرجة الأردنية دارين سلام فيما يرأس اللجنة المخرج والكاتب المغربي هشام العسري.