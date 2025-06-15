شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور بعد نجاح حفل الكويت: شكرا من كل قلبى على الاستقبال والتفاعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر عاشور جمهوره بمجموعة صور من حفل الكويت الذى أحياه أمس ورفع شعار كامل العدد، وعلق على صفحة إنستجرام: جمهور الكويت وأهلها الحلوين شكرا من كل قلبي على استقبالكم وتفاعلكم وحبكم اللي لمسته في كل شخص كان قاعد امبارح حقيقي كانت "ليلة عمر" خصوصا بتواجد النجم الكبير تامر حسني في نفس الحفل اللي مهما وصفتلكم تقديري وحبي ليه مش هيكفي، كان يوم حلو قوي وكنتم احلى جمهور .

وأضاف وكل الشكر لعبد العزيز الزيدى على المجهود والتنظيم المبهر بشكر فرقتي الموسيقية وقياده المايسترو سعيد كمال وهندسه الصوت والمسرح والاضاءة وإداره أعمالي وكل اللي حضروا وبشكر فرقه النجم تامر حسني على شعورهم الطيب تجاهي شكرا من قلبي .

وظهر النجم تامر عاشور خلال حفل الكويت بعكاز نتيجة إصابته مؤخرا بالرباط الصليبي في الركبة، والذى نتج عنها خضوعه لعملية جراحية، فى أحد المستشفيات الخاصة بناء على أمر الطبيب المعالج له.



حفل الفنان تامر عاشور



حفل تامر عاشور فى الكويت



حفل تامر عاشور



حفل عاشور



تامر عاشور



وكان النجم تامر عاشور قد طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر توجها خلال الفترة الأخيرة.



الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام".

