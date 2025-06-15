شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب الروسية.. فيلم توم كروز يحقق ما يقارب المليون دولار فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

رغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ فترة طويلة، إلا أن فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning بطولة توم كروز حقق إيرادات وصلت إلى 883 ألف دولار ما يقارب المليون.

فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وقال توم كروز لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير.. لم أطلق عليه لقب "النهائى" قاصدا".

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.