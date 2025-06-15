شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق لطيفة وتنعيه: الله يصبرنا على فراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة لطيفة عن وفاة شقيقها وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالى يا ملاك فى صفة إنسان الله يرحمك يا روحى يا غالى ويغفرلك فى جنة النعيم بإذن الله".

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.