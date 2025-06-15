“الفرح يوحّد العائلة” تيم حسن يجتمع بزوجته السّابقة من جديد… والسّبب؟ 

إحتفل الممثّلان السّوريّان تيم حسن وديما بيّاعة، بتخرّج ابنهما فهد من المرحلة الثّانوية في حفل أُقيم في مدينة دبي، بحضور العائلة والأصدقاء.

وقد حضر الحفل كلّ من تيم حسن وزوج ديما بيّاعة الحالي أحمد الحلو ووالدتها الممثّلة مها المصريّ، إضافة إلى ابنها الأكبر ورد، وقد غابت زوجته الإعلاميّة وفاء الكيلاني عن المناسبة.

بهذه المناسبة، نشرت ديما بيّاعة عبر “إنستغرام” مقطع فيديو مؤثّرًا من الحفل، ظهر فيه تيم حسن، جالسًا بين الحضور إلى جانب ابنه ورد وعلّقت برسالة طويلة عبّرت فيها عن فخرها الكبير بابنها فهد، مشيدةً بجهوده الكبيرة الّتي بذلها لتحقيق هذا الإنجاز ومتمنّيةً له مستقبلًا مليئًا بالنّجاح والسّعادة وتحقيق المزيد من الطّموحات.

وقد تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ عددًا من الصّور الّتي جمعت ديما بيّاعة بأولادها وزوجها السّابق تيم حسن، بالإضافة إلى عدد من الحاضرين.

يُذكر أنّ ديما بيّاعة، كانت قد انفصلت عن تيم حسن مطلع عام ٢٠١٢، ثمّ تزوّجت من أحمد الحلو، في حين ارتبط تيم لاحقًا بالإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني.