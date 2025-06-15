لطيفة التونسية تعلن وفاة شقيقها وتنعيه بكلمات مؤثرة

لطيفة تنعي شقيقها: لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين

استفتاء لطيفة حول ألبومها المنتظر

لطيفة تروّج لألبومها الجديد بأغلفة ألبوماتها السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - كشفت الفنانة لطيفة التونسية، عن وفاة شقيقها نور الدين، قبل قليل، لتُعرب عن صدمتها الشديدة، لرحيله بعد ساعات قليلة من اتصاله بها، حيث جاء ذلك بالتزامن مع تحضيرها لألبومها الجديد، المُقرر طرحه في موسم أغاني صيف 2025، حيث لم تكشف بعد أسباب الوفاة ولا موعد تشييع الجنازة والعزاء.وكتبت لطيفة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى، لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين.. الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالى يا ملاك فى صفة إنسان الله يرحمك يا روحى يا غالى ويغفرلك فى جنة النعيم بإذن الله".وكانت الفنانة التونسية، قد أطلقت مؤخرًا حملة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي لاختيار اسم ألبومها ‏المُنتظر لعام 2025. حيث عرضت لطيفة، على متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائمة بأسماء أغانٍ من الألبوم الجديد للتصويت على ‏الاسم الأنسب قائلة: "حبايبي زي ما انتوا اختارتوا إن عنوان الألبوم يكون من أسامي أغاني الألبوم .. أحب انكوا تختاروه معايا،‏ تفتكروا ‏عنوان الألبوم يكون إيه ؟؟ (معرفكش..‏ عندنا وبس.. قلبي ارتاح.. أخبارك إيه.. تسلم وتعيش) مستنية رأيكم ".

كما نشرت لطيفة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، استعرضت فيه أغلفة ألبوماتها السابقة، ولقطات من أبرز حفلاتها التي جمعت ‏جماهيرية كبيرة، مما زاد من حماس الجمهور لانطلاق الألبوم الجديد.

يأتي هذا الألبوم بعد نجاح ألبومها لعام 2024 "مفيش ممنوع"، الذي ضم 10 أغانٍ وحقق نجاحاً واسعاً.‏

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