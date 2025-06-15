أبرز حضور حفل زفاف شيرين بيوتي وأسامة مروة تعرفوا إليهم!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - في حفل ساحر جمع بين البساطة والرقي، احتفلت اليوم السبت الموافق 14 يونيو؛ صانعة المحتوى شيرين عمارة المعروفة باسم "شيرين بيوتي" بزفافها على صانع المحتوى السوري أسامة مروة والمعروف بأسم "أوسي"، وسط أجواء سيطر عليها السعادة والمرح بحضور أسرهما وبعض الأصدقاء المقربين من مشاهير السوشيال ميديا.

أبرز الحضور بزفاف شيرين بيوتي وأسامة مروة

وقد حرص عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالعالم العربي؛ على حضور حفل زفاف شيرين بيوتي وأسامة لمشاركتهما فرحتهما، أبرزهم بيسان إسماعيل؛ وكذلك أصالة الملاح وزوجها أنس؛ واللذان نشرا صورًا عبر حساباتهم الشخصية من الحفل بإطلالة أنيقة برفقة أطفالهما.

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كما حضر أيضًا كل من رهف القحطاني، نهى نبيل، سندس القطان، بنين ستارز، قمر الطائي وآخرين، ولم تخلُ الأجواء من الرقص والغناء، حيث أحيا الحفل مجموعة من الفنانين الشباب وسط أجواء مليئة بالفرح.

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شيرين بيوتي تشبه الأميرات في فستان زفافها

وشارك العريس أسامة مروة من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وثق من خلاله تأثره عند النظرة الأولى إلى عروسه شيرين بيوتي، واحتضنها مع الالتفاف حولها لمشاهدة جمال الفستان والذي أظهرها بإطلالة ساحرة تشبة الأميرات؛ والذي جاء من توقيع المصمم العالمي رامي قاضي.

وقد تميز الفستان بقصّته المميزة والتي جاءت على شكل "A Line"، وبأكمام طويلة ومزود بذيل طويل، مع طرحة زفاف طويلة مطرزة من الحواف، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، مع تسريحة الكعكة بالفرق النصفي، وامسكت بيدها "بوكيه" من الورود الطبيعية البيضاء والوردية الفاتحة.

وأطل العريس ببدلة رسمية سوداء أنيقة؛ وكان الملفت للنظر بها اعتماده نسخ اسميهما وتاريخ الزفاف على أحد أكمام القميص أسفل البدلة؛ وعلق أسامة على الفيديو قائلًا : "كل شيء يبدأ اليوم 14.6.2025".

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