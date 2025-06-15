ناصيف زيتون يطلق أغنيته الجديدة حلوة ويعيش قصة حب رومانسية أثناء تصويرها  

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - أطلق الفنان ناصيف زيتون أغنيته الجديدة "حلوة" باللهجة اللبنانية. وهي باكورة أغاني ألبومه الجديد المتوقع صدوره في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيضم العديد من الأغنيات المنوعة اللهجات والأنماط الموسيقية. أغنية "حلوة" من كلمات وألحان صلاح بلّول وتوزيع عمر صبّاغ وإخراج سمير سرياني. أغنية "حلوة" من إنتاج شركة ناصيف الخاصة T Start، ويهدف ناصيف من خلال شركته لدعم الفنانين الشباب والنجوم عبر إنتاج أعمال فنية لهم.

ناصيف زيتون يقع في الحب من النظرة الأولى في كليب "حلوة"



جاء فيديو كليب أغنية "حلوة" مع قصة الحب البسيطة التي يقدمها ناصيف زيتون، ليبرز ليس فقط جمالية الأغنية وصوت ناصيف زيتون المميز إنما كشف الفيديو كليب عن موهبة التمثيل التي بدت واضحة لديه في لقطات العمل. وهذا ما أجمعت عليه تعليقات متابعي ومحبي ناصيف وجمهوره مع نشره الأغنية المصورة عبر حسابه على إنستغرام حيث عبروا عن إعجابهم بالأغنية من كل النواحي: الكلمات واللحن وأداء ناصيف ووصفوا الأغنية بأنها قريبة من القلب وفيها إحساس صادق ومشاعر حب شبابية وأنها أغنية صيفية تلاءم موسم الصيف الذي نشهد بدايته.

وإعجاب جمهوره بالأغنية امتد ليشمل فكرة الفيديو كليب حيث جاءت بعض التعليقات مشجعة لـ ناصيف زيتون لخوض تجربة التمثيل بعد أن لمسوا أنه يتمتع بموهبة التمثيل حيث بدا عفوياً وهو يجسد قصة شاب يقع في حب فتاة تعمل في متجر لبيع ألعاب الأطفال من النظرة الأولى، وتجسد دورها الممثلة اللبنانيّة الشابة جينا أبو زيد التي كسبت إعجاب الجمهور من خلال أعمال عدة كانت قدمتها ومنها دور رنا في مسلسل "حادث قلب" ودور أمل في مسلسل "الخائن" ومؤخراً لعبت جينا أبو زيد دور نايا ابنة الفنانة ماغي بوغصن في مسلسل "بالدم" الذي عرض في رمضان الفائت وغيرها من الأعمال الأخرى التي شاركت بها جينا أبو زيد بنجاح. ونجاحها هذا امتد ليشمل أداءها الحلو والبسيط في فيديو كليب "حلوة" من خلال تجسيد دور الفتاة العفوية حيث طغت ابتسامتها في كل اللقطات وبرزت رومانسيتها حيث نجحت من النظرة الأولى بخطف اهتمام ناصيف زيتون وأسر قلبه فراح يتردد باستمرار على متجر الألعاب ليوهمها أنه يريد شراء الألعاب فيما هو يتحين الفرصة ليراها كل يوم لأوقات عملها في لحظات جمعتهما تضمنت الرومانسية والعفوية والطرافة بينهما، مسجلين ثنائية ناجحة بينهما حيث بديا وكأنهما يقدمان فيلماً رومانسياً قصيراً.



متابعو ناصيف زيتون يطالبونه بمشاركة زوجته دانييلا رحمة بفيديو كليب من ألبومه الجديد



وكان في بعض التعليقات على فيديو كليب "حلوة" الذي نشره ناصيف زيتون عبر حسابه على إنستغرام تشجيعه أن يجتمع وزوجته الفنانة دانييلا رحمة بإحدى أغنياته المصورة من ألبومه الجديد. والبعض الآخر ركز أن أغنية "حلوة" سرعان ما تصدرت الترند بسبب نجاحها. وآخرون طالبوا ناصيف زيتون بأغنية مصرية في ألبومه الجديد، فأجابهم ناصيف بتعليق أن الألبوم الجديد يتضمن أغانٍ مصرية.

ناصيف زيتون ينشر كواليس فيديو كليب "حلوة"



وكان ناصيف زيتون قد شوّق جمهوره لأغنيته الجديدة "حلوة" حيث قام بنشر مقاطع قصيرة من الفيديو كليب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، نالت إعجاب متابعيه وصولاً لإطلاق العمل بأكمله. كما قام بنشر فيديو تضمن كواليس تصوير أغنيته "حلوة". فقد أحب ناصيف مشاركة جمهوره لحظات تصوير الأغنية وبعض اللقطات الطريفة.

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