شاهدوا ردة فعل نارين بيوتي لحظة رؤيتها لشقيقتها شيرين بفستان الزفاف!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - انطلق اليوم السبت الموافق 14 يونيو؛ حفل زفاف صانعة المحتوى شيرين عمارة والمعروفة باسم "شيرين بيوتي" على صانع المحتوى السوري أسامة مروة المعروف باسم "أوسي"؛ وذلك بعد احتفال الثنائي خلال الأيام الماضية بـ "ليلة الحناء"؛ بالإضافة إلى إقامتهما حفلات لتوديع العزوبية وسط أصدقائهما.

وجاءت ردة فعل شقيقتها نارين لحظة رؤيتها بفستان الزفاف عفوية وطبيعية؛ وسط حالة من الفرح سيطرت على الأجواء.

هكذا جاءت ردة فعل نارين بيوتي عند رؤيتها شقيقتها بفستان الزفاف!

وقد وثقت كاميرا "الخليج 365"، ردة فعل نارين بيوتي عند رؤية شقيقتها شيرين بفستان الزفاف، والتي ظهرت بالروب من إحدى غرف الفندق المُقام به حفل الزفاف وسط عائلتها، وظهرت نارين وهي توصف مشاعرها قائلة: "وأحنا قاعدين في أمان الله بالغرفة، فجأة بنكتشف انه النظرة الأولى تتحدث أمام أعيننا، والعروسان أمامنا بالحديقة، وأكملت أول نظرة قلبي دق لك".

وبشكل عفوي وردة فعل تلقائية جدًا صاحت نارين عند رؤية العريس والعروسة ولوحت لهما من شرفة الغرفة، معبرة عن فرحتها ومحبتها لأجواء الحفل.



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نارين بيوتي بإطلالة ساحرة في زفاف شقيقتها شيرين

ومن جهتها شاركت نارين من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو أوضحت من خلاله تفاصيل إطلالتها بحفل الزفاف، والتي جاءت خاطفة للأنظار، حيث ظهرت بفستان باللون النيود مطرز بالكامل من توقيع المصمم العالمي رامي قاضي، ضيق ويأخذ شكل قلب من عند منطقة الصدر وذات فتحة من عند الساق خلفية.

وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، بالإضافة إلى تسريحة الكعكة المرتفعة مع غرة أمامية على جانبي وجهها، وظهرت في الفيديو وهي ترقص بشكل رومانسي مع زوجها رجل الأعمال رامي سامو؛ والذي ظهر ببدلة رسمية أنيقة.

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شيرين بيوتي تشبه الأميرات في فستان زفافها

فيما تجسدت الأناقة والرومانسية في إطلالة شيرين بيوتي في يوم زفافها، حيث ارتدت فستاناً ملائكياً أبيض من الدانتيل بتوقيع المصمم اللبناني رامي قاضي تميز بخطوطه الراقية وقصته المتقنة، وقد تميز الفستان بقصته المميزة والتي جاءت على شكل "A Line"، وبأكمام طويلة ومزود بذيل طويل.

كما أضفت طرحة الزفاف الشفافة لمسة حالمة على الإطلالة، لتظهر شيرين بيوتي بأبهى صورة في ليلة العمر، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، مع تسريحة الكعكة بالفرق النصفي، وامسكت بيدها بوكيه من الورود الطبيعية البيضاء والوردية الفاتحة.

بينما اختار زوجها أسامة مروة بدلة سوداء كلاسيكية أنيقة؛ وكان الملفت للنظر بها اعتماده نسخ أسمائهما وتاريخ الزفاف على أحد أكمام القميص أسفل البدلة؛ وعلق أسامة على الفيديو قائلًا : "كل شئ يبدأ اليوم 14.6.2025".

وقد جاء الزواج ليكلل قصة الحب التي جمعتهما؛ حيث أعلن الثنائي خطوبتهما في منتصف نوفمبر 2024.

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