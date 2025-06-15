كشف بعض تفاصيل فيلم Toy story 5 المنتظر طرحه خلال العام المُقبل

الإعلان عن ظهور التطور التكنولوجي خلال أحداث Toy story 5

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - من المُقرر أن يتم طرح الجزء الجديد من فيلمفي موسم صيف 2026، وكانت قد أعلنت شركة "بيكسار" المُنتجة للفيلم عن ظهور شخصية جديدة خلال أحداث فيلم

وخلال عرض ترويجي للجزء الجديد من الفيلم تم إقامته بمطلع الشهر الجاري في نيويورك أعلن الرئيس الإبداعي لشركة "بيكسار" بيت دوكتر بأن الجزء الجديد من سلسلة أفلام Toy story سيحمل طابعًا يجمع بين الألعاب والتكنولوجيا.يُمكنكم قراءة: "Flow" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ غولدن غلوب 2025



وقد أوضح الرئيس الإبداعي للشركة المُنتجة للفيلم بأن في جميع الأجزاء السابقة من الفيلم كانت تدور الأحداث حول رعاية شخصيات الألعاب للأطفال، إلا أن الجزء الجديد يشهد صعوبة بشكل كبير حيث تم دمج الإلكترونيات وتطور التكنولوجيا بجانب الألعاب خلال أحداث الفيلم، وفقًا لما جاء بـ"People".

ويُشارك ببطولة Toy story 5 عدد كبير من نجوم السينما العالمية ومن أبرزهم توم هانكس، تيم ألين، جوان كوزاك، إيرني هدسون والعديد من الفنانين.

مُشاركة تيم ألين في Toy story 5

يُذكر أن في ديسمبر الماضي وخلال مقابلة للفنانTim Allen تحدث خلالها عن المسلسل الكوميدي الجديد "Shifting Gears"، أعلن أيضًا عن عودته لتجسيد شخصية Buzz Lightyear في الجزء الجديد من فيلم "Toy Story".يمكنك قراءة.. نجوم شاركوا صوتياً بأشهر أفلام الكرتون.. لن تصدقوا من هموقال الفنانخلال المقابلة حينها بأنه انتهى من أول جلسة امتدت لخمس ساعات للتحضير لتجسيد شخصية "Buzz" ضمن أحداث الجزء الجديد من الفيلم مؤكداً اندهاشه من العودة من جديد لتجسيد الشخصية، رافضاً الإفصاح عن التفاصيل.وأضاف خلال حديثه عن الجزء الجديد من الفيلم بأنها قصة ذكية للغاية، للغاية"، ولا يعتقد حقاً أن تقديم جزء جديد "Toy Story" يتعلق بالمال، حيث إنه متأكد من أن فريق العمل يريدون أن يكون الفيلم ناجحاً، حيث أشاد خلال حديثه بأن نص الجزء الجديد من الفيلم رائع، وذلك ما جعل فريق العمل يرشحه هو والنجم توم هانكس للمُشاركة في الجزء الجديد.وخلال حديثه اعترفبأن الأمر كان صعباً حقاً في البداية، باعتبار أن الجزء الرابع تم تقديمه قبل خمس سنوات، إلا أنه بعد مرور ساعتين تقريباً، قرر أن يُجسد شخصية "Buzz" من جديد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».